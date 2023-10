Strage di Brandizzo | spunta un nuovo video | il tecnico Rfi fa allontanare gli operai

(Di domenica 29 ottobre 2023) Un, delle telecamere di sorveglianza della stazione di(Torino), cambierebbe in parte la dinamica di quanto accaduto intorno alla mezzanotte tra il 30 e il 31 agosto, quando cinquesono morti lavorando sui binari, travolti da un treno. Come riporta il quotidiano La Stampa, glierano al lavoro prima dell’arrivo dell’autorizzazione, quindi conferma la prima parte...

Sono passati quasi due mesi dalladi, nella quale sono morti 5 operai impegnati in alcuni lavori di manutenzione sui binari della stazione in provincia di Torino. Si potrebbe chiamare errore umano, se non fosse che ...

Strage di Brandizzo, caposquadra Andrea Gibin: "Abbiamo sempre lavorato così" Sky Tg24

Strage di Brandizzo, un nuovo video cambia tutto: il capo scorta aveva fatto allontanare gli operai La Stampa

Antonio Massa poi si sarebbe messo al telefono. Proprio mentre lui parlava con la capostazione di Chivasso, che gli continuava a negare l’autorizzazione a far scendere la squadra sui binari, gli opera ...L'uomo è considerato il primo responsabile della morte di 6 lavoratori, licenziato per questo anche dall'azienda, ma prima di telefonare alla stazione per avere il via libera sui binari potrebbe aver ...