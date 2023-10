Stefano Tacconi fuori pericolo | il figlio fa commuovere i tifosi | “Abbiamo vinto!”

Leggi su free

(Di domenica 29 ottobre 2023)torna a casa. Inizia il suo secondo tempo dopo la lotta con l’emorragia cerebrale che lo ha colpito nel 2022. L’annuncio.ce l’ha fatta. Ha realizzato la sua uscita più importante, per fortuna dei, non a vuoto ma in pieno svolgimento del match fondamentale. Quello in grado di stabilire se c’è un secondo tempo da giocare, oppure no. Nel suo caso la risposta è affermativa perchè da quell’aprile del 2022 ne sono successe tante, ma in particolare si è fermata una parte d’Italia.nuovamente a casa (ANSA)Quella legata alla Juventus, ma ancor più a un certo tipo di ricordi, perchèha simboleggiato e simboleggia un calcio che non c’è più. Un atteggiamento di emozione, meraviglia e grinta che facciamo fatica a ritrovare ...