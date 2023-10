Stefano Macchi | chi è l’ex fidanzato di Anna Pettinelli | “Delusione totale”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 29 ottobre 2023)a Verissimo qualche mese fa, con Silvia Toffanin ha voluto parlare del suo rapporto con, interrottosi bruscamente durante l’edizione 2019 di Temptation Island. “Le storie d’amore finiscono”, ha spiegato subito, motivando il perché si siano lasciati, “ti trovi a crescere in una maniera e frequentare una persona, ma poi capisci che non sei più allineato. Ci sono tante cose che rimangono della storia con, sicuramente la, sono stata tanto delusa. Ho visto in un lui un uomo che non c’era in realtà e mi aspettavo che le cose andassero in modo completamente diverso, vedevamo la vita in modo diverso. Lui ora aspetta un bambino e spero che sia felice e sia quello che vuole, che abbia una vita serena. Noi ci siamo lasciati bene, era una decisione ...