Statale 42 | in attesa della Variante “la viabilità è ogni giorno più insostenibile”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 29 ottobre 2023) Val Cavallina. Una situazione, ormai ai limititollerabilità. Un sentimento di delusione e di frustrazione che invade lo stato d’animo di chiunque in Val Cavallina abbia a cuore il proprio territorio e la sicurezza dei suoi concittadini. La situazione sulla Strada42, principale via di comunicazioneVal Cavallina che collega Bergamo alla Val Camonica, si palesasempre più critica: dal mai completato progettodi Trescore fino alle rotonde mancanti a Endine e Trescore, passando per guard-rail assenti e carreggiate troppo strette. Il Comitato42 Val Cavallina, fondato nel 2017, da anni si batte sui social (e non solo…) per denunciare le criticità strutturali di una ...