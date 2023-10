Sport in tv oggi domenica 29 ottobre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 29 ottobre 2023) Ci sarà tantoda seguire in tv ed in29: inil tennis con i tornei ATP e WTA, i motori con il Motomondiale, la F1 e la Superbike, lo sci alpino con la Coppa del Mondo, e molto altro ancora. Per i motori si terranno warm up di MotoGP (04.40-04.50) e gare (Moto3 dalle 06.00, Moto2 dalle 07.15 e MotoGP dalle ore 09.00) del GP della Thailandia del Motomondiale a Buriram, mentre si disputerà alle ore 21.00 la gara del GP del Messico di F1 a Città del Messico. La finale del tabellone principale di singolare maschile degli Erste Bank Open 2023 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in corso a Vienna, in Austria,29, vedrà opposte le prime due teste di serie: l’azzurro ...