Sparatoria al McDonald' s di Sant' Anastasia | il video sui social

Sant'Anastasia . Ancora violenza nella notte in provincia di Napoli: intorno alle 5, all'esterno del's di Sant'Anastasia, ci sarebbe stata una violenta rissa tra giovani. Dalle parole si è passato rapidamente ai fatti, e al culmine della lite sono stati esplosi anche colpi d'arma da fuoco. ...

SANT'ANASTASIA – Una persona è stata condotta in caserma per accertamenti in seguito alla violenta rissa che stamattina, verso le 5, è scoppiata all'esterno del McDonald's di Sant'Anastasia, in via Pa