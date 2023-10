Sinodo | una Chiesa finalmente in mare aperto

Leggi su formiche

(Di domenica 29 ottobre 2023) Definire l’esito di questonon è facile. Mi ricordo di un libro e il suo titolo mi aiuta a dire ciò che poteva essere e non è stato: “Una riforma che ponga fine a tutte le riforme”. Ecco, non è andata così. Assumo allora il mio personale punto di vista e dico che se ricordiamo la famosa frase del cardinale Carlo Maria Martini, “laè sempre in ritardo di due secoli”, oggi direi che non possiamo più dire che seguiti a viaggiare sempre con lo stesso ritardo. Tra gli esiti chiaramente approvati dai padri sinodali ce n’è uno che conferma l’affermazione dell’ex arcivescovo di Milano. Il, infatti, ha annunciato l’opzione preferenziale per i poveri., si potrebbe dire. È quello che andava fatto proprio due secoli fa volendo essere profetici in quel drammatico Ottocento dei David Copperfield. Ma è ...