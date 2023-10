Sinner | quanto guadagna oggi dopo vittoria contro Medvedev

Leggi su fattidipaese

(Di domenica 29 ottobre 2023) Jannikbatte il russo Daniilnella finale dell’Atp di Vienna, vince il torneo conquistando il quarto titolo del 2023 e il decimo della carriera. A 22 anni, l’altoatesino eguaglia il palmares di Adriano Panatta, almeno perriguarda il numero di trofei. Amanca ancora l’acuto in un torneo del Grande Slam, ma la strada appare decisamente quella giusta. Intanto, trofeotrofeo, aumentano anche i premi che il numero 1 d’Italia incamera. A Vienna, torneo dal montepremi complessivo di 2,4 milioni di euro,incassa un assegno di 450.650 euro grazie alla 51esimastagionale su 65 match giocati sinora. Dall’inizio dell’anno, solo in premi,hato quasi 5,6 milioni di euro. In ...