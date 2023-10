Simona Izzo a Selvaggia Lucarelli | “Sei gelosa dell’amore | hai storie meno stabili della mia”

Ancor prima di scoprire i voti alla performance, infatti, è andato in scena uno scontro violento tra, moglie di Tognazzi e volto fisso tra il pubblico, e la giurata Selvaggia Lucarelli , ...

Selvaggia Lucarelli-Simona Izzo, lite a Ballando con le stelle 2023 Adnkronos

Simona Izzo attacca Lucarelli a Ballando, Canino imbestialito: Come puoi parlare di femminicidio Fanpage.it

Roma, 29 ottobre 2023 – A Ballando con le stelle 2023 in pista scendono lacrime (di Banfi), gag (Mamuccari) e stoccate (Selvaggia Lucarelli); c’è spazio per il mini concerto dei Pooh (per chi non ha p ...Simona Izzo esagera con Selvaggia Lucarelli, scontro a Ballando: ira Canino "Femminicidio Era una battuta!", cosa è successo.