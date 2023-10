Short Track | niente finale per le staffette azzurre a Montreal Sighel sesto nei 500 metri

Leggi su oasport

(Di domenica 29 ottobre 2023) Si chiude amaramente la seconda giornata di gare aper l’Italia. Purtroppo sia la staffetta femminile sia quella maschile non sono riuscite a centrare la qualificazione allanella seconda tappa di Coppa del Mondo. Entrambi i quartetti dovranno dunque accontentarsi di un posto nellaB. Il quartetto composto da Elisa Confortola, Chiara Betti, Ariannae Martina Valcepina ha concluso al terzo posto dietro a Canada e Stati Uniti. Lesono rimaste in lotta con le americane fino all’ultimo, ma non sono poi riuscite a trovare il sorpasso decisivo per chiudere seconde e staccare il biglietto per la. Per soli dodici millesimi, invece, la staffetta maschile manca l’accesso alla. Gli azzurri (Mattia Antonioli, Thomas Nadalini, ...