Sgarbi accusa il Fatto | “Minacce e tentata estorsione”

(Di domenica 29 ottobre 2023) Stamane ho appreso un inquietante episodio per il quale ho dato mandato al mio legale d’informare la magistratura e l’Ordine dei Giornalisti, e spiega come quella che sta conducendo IlQuotidiano contro di me e i miei collaboratori è una campagna di delegittimazione che non ha nulla a che fare con il giornalismo. Da giorni un cronista di quel giornale, Thomas Mackinson, con ripetute telefonate (molte con il numero oscurato) e messaggi, intimorendolo, chiede al mio ex collaboratore “notizie in via confidenziale” su di me. Al rifiuto di rilasciare qualsiasi dichiarazione, non essendo lui un personaggio pubblico e avendo diritto alla riservatezza, Mackinson gli risponde testualmente: “Se non vuole parlare con me io dovrò presto parlare dei lei per quello che so. Per questo la invito a parlarmi…Spero di essere stato altrettanto chiaro… Io uscirò lunedì con la mia ...