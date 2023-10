Serie C 2023 24 | il Taranto all’ultimo respiro passa contro la Virtus Francavilla Decisivo Zonta

Leggi su sportface

(Di domenica 29 ottobre 2023) Ildi Eziolino Capuano vuole continuare a macinare punti per pensare in grande, per continuare a sognare. In un match in cui sarebbe stato più giusto probabilmente il pari, è la voglia dei rossoneri a prevalere con l’ultima gittata che premiae tutto il gruppo di Capuano. Un gol che vale tantissimo per il morale e per la classifica. Nel primo tempo lasi propone ed inizia a mille. Gli sforzi sono ripagati: da angolo Artistico svetta prima di tutti e mette dentro il gol dell’1-0. Ilreagisce nella seconda mezzora del primo tempo con un super Kanoute che diventa incontenibile. L’esterno di Capuano prima impegna Forte poi lo batte, dopo essere stato imbeccato meravigliosamente da Bifulco. Si va all’intervallo sul punteggio di 1-1. Il secondo tempovede le due ...