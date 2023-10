Serie B 2023 24 | Venezia ancora vincente Il Lecco stupisce al Barbera | 2-1 sul Palermo

Leggi su sportface

(Di domenica 29 ottobre 2023) Undicesima giornata di/24. Il Bari si impone sul Brescia per 2-1. Padroni di casa in vantaggio già dopo dieci minuti di gioco, è Di Cesare a regalare un calcio di rigore ai pugliesi dopo l’atterramento netto ai danni di Bianchi. Sul dischetto si posiziona Moncini che trasforma bene firmando il primo vantaggio. Nella ripresa subito forte gli ospiti che trovano infatti il pareggio al 58esimo con Diaw, è poi Vicari a firmare la vittoria dei biancorossi.un ko per la Ternana, bene il Modena che si impone per 2-1 sui rossoverdi. I padroni di casa trovano il vantaggio già al secondo minuto di gioco, ma la rete viene successivamente annullata per un fallo di mani. Gol che però arriva poco dopo, è il 17esimo quando Palumbo sblocca il risultato, Falcinelli poi raddoppia al 56esimo. Rete vana per gli ospiti firmata da ...