Serie A | si ferma il big | lungo stop | tremano i tifosi

Leggi su rompipallone

(Di domenica 29 ottobre 2023) Tegola per la formazione diA che dovrà privarsi del giocatore per un esteso periodo di tempo. La decima giornata di campionato prosegue il suo corso, con tre partite – dai pochi gol – disputate nella giornata di ieri. Alle ore 15 Sassuolo e Bologna hanno aperto le danze del sabato diA con un pareggio per uno a uno, a cui è seguito il successo esterno del Torino di Ivan Juric a Lecce che si è imposto, di misura, per una rete a zero. Alle ore 20:45 è stata la volta della Juventus che dopo due gol annullati a Moise Kean, ha sfondato il muro scaligero al 97esimo minuto di gioco e adesso si gode la prima posizione in classifica. Il palinsesto di quest’oggi prevede due big match che attireranno le attenzioni di spettatori provenienti da ogni parte del mondo: si partirà dapprima con l’anticipo tra Cagliari e Frosinone, a cui seguirà Monza ...