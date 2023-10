Serie A – Napoli-Milan 2-2 | tanta tensione in questi ultimi minuti | LIVE News

Nel match contro ilPioli è stato costretto a due cambi: al 19' del primo tempo out Kalulu, per il difensore contusione alla coscia sinistra, al suo posto Pellegrino. A inizio ripresa out Pulisic: per l'attaccante ...

Dove vedere Napoli-Milan e le partite di oggi di serie A Corriere della Sera

È di Jack Raspadori il primo gol segnato su punizione diretta della Serie A 2023-2024, il Napoli riprende momentaneamente il Milan ...Napoli Milan Tv - Napoli Milan Serie A, diretta gratis su CalcioNapoli24.it. L'10a giornata da calendario di Serie A per la squadra di Rudi Garcia che scende in campo contro il Milan di Pioli. Il Napo ...