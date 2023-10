Serie A | arrivano gli arabi | c’è l’annuncio | tifosi spiazzati

Leggi su rompipallone

(Di domenica 29 ottobre 2023) L’incredibile notizia che destabilizza idella big diA, si attendono importanti sviluppi. Domenica diA per tutti gli appassionati che nella giornata di oggi avranno la possibilità di godersi ben quattro partite, due delle quali big match che iattendono di godersi. Inter e Roma, alle ore 18, si daranno battaglia in un San Siro colmo di supporters nerazzurri che faranno sentire il proprio calore all’ex di turno, Romelu Lukaku, considerato un traditore dalla piazza interista. Dopodiché sarà il turno di Napoli e Milan che si sfideranno al Diego Armando Maradona sotto i 50mila sguardi del popolo di fede partenopea. La classifica del massimo campionato italiano vede la Juve di Massimiliano Allegri al primo posto, con una partita in più rispetto ad Inter e Milan che in caso di successi potrebbero ...