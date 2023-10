Sergio si lamenta del finto taglio del canone Rai

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 29 ottobre 2023) Fermi tutti. C’è un problema enorme in Rai. Gli ascolti bassi dei nuovi programmi? La qualità che stenta a decollare? Il cambio di paradigma annunciato ma mai nei fatti visto nel concreto? No, nulla di tutto questo. Se l’amministratore delegato di Viale Mazzini, Roberto(nella foto), non ha proferito parola dopo i flop soprattutto dei nuovi programmi tanto annunciati e su cui si riponeva enorme fiducia, alla fine solo ieri ha deciso di rilasciare dichiarazioni. Su cosa? Sul fatidico. “Dei 90 euro, e oggi dei 70 euro, noi ne prenderemo 53. Il resto va ai privati, giornali, televisioni private…”, ha detto l’Ad ospite di Fiorello a “Aspettando Viva Rai2”. Che ilè una tassa che va a sovvenzionare anche altre cose oltre alla Rai, ha spiegato, “non lo sa nessuno”. “Come avere il preside davanti”, ha scherzato Fiorello ...