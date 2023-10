Selvaggia Lucarelli e Ricky Tognazzi | scintille in studio!

(Di domenica 29 ottobre 2023) Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Alba Parietti contenta che il suo culo sia piaciuto a chi ha visto il suo film erotico, il macellaio Ballando Con Le Stelle,in studio fra: cos’ha detto la giurata al concorrente del talent show? LE PAROLE DISU SIMONA IZZO ESCATENANO LE POLEMICHE: COS’HA DETTO LA GIURATA DI BALLANDO CON LE STELLE- Nel corso della puntata del 28 ottobre 2023,ha rimproverato, dicendo: ...

Durissimo scontro nella seconda puntata di Ballando con le Stelle di sabato 28 ottobre, trae Simona Izzo al termine dell'esibizione di Ricky Tognazzi, tra i concorrenti del dancing show di Rai 1. Ballando con le Stelle, scintille trae Simona Izzo ...

Meloni-Giambruno, Specchia a Selvaggia Lucarelli: "Sei d'accordo che lo abbia liquidato o no" La7

Sono volati stracci in diretta a Ballando con le stelle tra Simona Izzo e Selvaggia Lucarelli nell’ultima puntata del programma. La giudice ha criticato l’attrice per la sua presenza ingombrante ...La domenica della Rai è Domenica In: torna oggi il consueto appuntamento di Rai 1 con Mara Venier negli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma. Il suo salotto ...