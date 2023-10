Scontri in Cisgiordania Gaza | assalto ai magazzini di cibarie

(Di domenica 29 ottobre 2023) Per restare aggiornato sulle ultime notizie segui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 su Tg. La7.it - Centina di ...

e strategie Le Brigate Al Qassam , l'ala militare del movimento, sostengono di avere contrastato l'avanzata con missili e cecchini a Beit Lahia, nel nord est della striscia. I principali ...

Scontri in Cisgiordania, un palestinese ucciso a Nablus Agenzia ANSA

Scontri in tutta la Cisgiordania Infopal

Centina di residenti di Gaza sono entrati nei magazzini delle Nazioni Unite, portando via farina e altri beni di prima necessità. In uno di questi magazzini, a Deir al Balah, erano stati sistemati gli ...Subito dopo le parole di Netanyahu si è fatto sentire il capo della fazione palestinese a Gaza Yahyia Sinwar, annunciando di essere «pronto ad un accordo immediato per uno scambio dei prigionieri»: tu ...