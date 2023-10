Scomparso da Bergamo | l’ultimo segnale telefonico a Castione | ricerche in corso

Leggi su bergamonews

(Di domenica 29 ottobre 2023)di Presolana. Ore di apprensione per i familiari di D.L.,da mercoledì s(25 ottobre) da. Il 68enne già martedì non si sarebbe presentato al lavoro, mentrerilevato risulta adella Presolana, nella zona di Bratto. Lesono iniziate sabato pomeriggio e hanno visto impegnati carabinieri, vigili del fuoco, Socalpino e il gruppo di Protezione Civile del Corpo Volontari Presolana. In cielo si è alzato anche l’elicottero del SocAlpino della Guardia di Finanza di Varese, ma per ora non sembrano esserci novità. A quanto pare, però, non sarebbe la prima volta che l’uomo si allontana improvvisamente da casa.