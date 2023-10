Sci alpino | Schwarz stupisce e precede Odermatt nella prima manche a Soelden Della Vite sbaglia | ma è vicino alla top10

Leggi su oasport

(Di domenica 29 ottobre 2023) Marcolancia subito un primo segnale di sfida a Marco. L’austriaco ha realizzato il miglior tempo, in versione sprint, del gigante di. Purtroppo gli organizzatori hanno dovuto abbassare la partenza per il forte vento in quota e si è perso così tutto il primo tratto di pista sul Rettenbach. Una gara dunque velocissima e di poco più di 50 secondi. A fare la differenza è stato proprio, soprattuttoparte finale, dove ha guadagnato quasi sei decimi ad. Lo svizzero sembrava in pieno controllo dopo i primi due intermedi che invece ha commesso un errore, che gli ha fatto perdere completamente velocità, finendo a 29 centesimi da. Terza posizione per un ...