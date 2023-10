Sci alpino | la classifica del gigante di Soelden prima della cancellazione | erano scesi in 47

Leggi su oasport

(Di domenica 29 ottobre 2023) Il forte vento che aveva portato all’alba all’abbassamentopartenza dello slalommaschile in programma sul ghiacciaio del Rettenbach a, in Austria, valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci, ha costretto la giuria allagara. La decisione è stata presa quandoin pista 47 dei 73 atleti iscritti alla competizione: il migliore degli azzurri era stato, fino a quel momento, FilippoVite, 11°, mentre Luca De Aliprandini era 19°.già fuori dai primi 30, invece, Alex Vinatzer, 35°, ed Hannes Zingerle, 37°, mentre era uscito Giovanni Borsotti. La gara è stata fermata appenapartenza di Simon Maurberger, col ...