Sci alpino | Della Vite | “Bello partire nel primo gruppo”; De Aliprandini | “Conosco perfettamente questa pista”

(Di domenica 29 ottobre 2023) Dopo l’opening femminile di ieri, quest’oggi si apre anche la Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di scicon lo slalom gigante di Soelden. Grande curiosità per ilconfronto stagionale tra i migliori interpretispecialità sul Rettenbach, con l’Italia che proverà ad inserirsi nella lotta per il podio sperando in un exploit del giovane talento Filippo. “E’nelinsieme a tanti campioni dispecialità, adesso tanti si aspettano un ulteriore salto da parte mia, io penso solamente ad allenarmi bene e a divertirmi, poi vedremo cosa succederà ma senza stress”, ha dichiara l’azzurro alla vigiliacompetizione odierna tra i pali larghi sulle nevi ...

Lara Gut vince il gigante femminile di Soelden valido per la Coppa del Mondo di2023/2024. Seconda manche strepitosa della Svizzera, 175 podi e 88 vittorie in Coppa del Mondo, che fa il miglior tempo di manche in 1:09.44 per il 2:18.94 complessivo. Beffata per due ...

La vigilia del gigante maschile di Soelden è stata sicuramente caratterizzata dall'annuncio clamoroso del ritiro di Lucas Braathen a soli 23 anni. La Coppa del Mondo perde uno dei suoi grandi protagon ...