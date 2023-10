Sci alpino | cancellato il gigante maschile di Soelden | la classifica prima dell’interruzione

(Di domenica 29 ottobre 2023) La Coppa del Mondo di scicomincia all’insegna del vento. Ildiè stato, infatti,per le fortissime raffiche che non hanno permesso lo svolgimento dell’interamanche. Già da questa mattina la situazione non era delle migliori, con la FIS che ha deciso per un gara sprint (poco più di 50 secondi) con partenza abbassata. Successivamente le condizioni erano migliorati, permettendo lo svolgimento delalmeno fino al numero 48. Proprio quando toccava al cancelletto all’azzurro Simon Maurberger l’intensità del vento è notevolmente aumentata, con l’arrivo di una vera e propria bufera. Immediatamente gli organizzatori hanno deciso di levare dal tracciato tutti i teloni e i gonfiabili (compreso quello al traguardo), ...

È ufficiale, salta il primo gigante maschile della stagione. Loriparte con una cancellazione, esattamente come lo scorso anno. Dodici mesi fa, a Soelden, le forti piogge costrinsero gli organizzatori ad annullare la gara femminile (poi recuperata a ...

Sci alpino maschile Gigante Soelden: Schwarz sorprende tutti, Odermatt insegue, Della Vite il migliore degli azzurri Virgilio Sport

Il forte vento che aveva portato all'alba all'abbassamento della partenza dello slalom gigante maschile in programma sul ghiacciaio del Rettenbach a Soelden, in Austria, valido per la Coppa del Mondo ...La Coppa del Mondo di sci alpino maschile comincia all'insegna del vento. Il gigante di Soelden è stato, infatti, cancellato per le fortissime raffiche che non hanno permesso lo svolgimento dell'inter ...