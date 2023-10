Tragedia'alba nelle strade sarde, tra Tortolì e Lotzorai, in Ogliastra. Un giovane di 20anni, di Villagrande Strisaili, ha perso la vita dopo loalle 5 del mattino sulla rampa che dalla zona ...

Schianto all'alba in Ogliastra, muore 20enne, amici gravi - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Tortolì. Schianto all'alba: a perdere la vita un 20enne di Villagrande Strisaili Sardegna Live

Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 100 'di Gioia del Colle' nel comune di Mottola (Taranto). Per cause in corso di accertamento l'auto è uscita fuori strada. Il… Le ...Incidente all'alba e ancora sangue sulle strade, con una giovanissima vittima: la tragedia è avvenuta all'alba nelle strade sarde, ...