Sardegna | si schiantano mentre tornano a casa | muore un 20enne

Leggi su dayitalianews

(Di domenica 29 ottobre 2023) Pubblicato il 29 Ottobre, 2023 Tutti insieme avevano trascorso una serata di festa a Lotzorai, in Ogliastra, i cinque giovanissimi amici che nella notte di sabato sono rimasti coinvolti in un incidente – sulla statale 125, all’altezza della zona industriale di Tortoli – che è costato la vita a Mattia Miscali,, originario di Villagrande Strailisi. Il giovane, dopo lo schianto, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo della Volkswagen Golf, morendo praticamente sul colpo. Gli altri quattro amici, di età compresa tra i 17 e i 20 anni, anche loro di Villagrande, sono invece rimasti incastrati tra le lamiere fumanti dell’auto. Soltanto grazie all’intervento dei Vigili del fuoco è stato possibile estrarli dal mezzo a quattro ruote, completamente schiacciato. Tra i quattro il più grave è un 19enne, trasportato in elicottero all’ospedale Brotzu di Cagliari: le sue ...