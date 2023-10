Sanremo | reintegrato il vigile ripreso in mutande «I miei otto anni da incubo Mai stato un furbetto»

(Di domenica 29 ottobre 2023) Alberto Muraglia, 61, era accusato di truffa e ha passato 86 giorni ai domiciliari. Poi l’assoluzione in due gradi di giudizio. Ora i giudici del Lavoro della Corte d’Appello di Genova hanno ordinato anche il reintegro e la restituzione degli stipendi arretrati

Alberto Muraglia: “Sono diventato un simbolo degli assenteisti per quella foto in mutande. Ma ho dimostrato la mia innocenza di fronte a 4 giudici. Mi aspetto che il Comune vada in Cassazione” ...La Corte d'Appello di Genova ha annullato il provvedimento di licenziamento disciplinare nei confronti di Alberto Muraglia ...