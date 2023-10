San Francesco | la terrazza del convento sarà una nuova porta d’ingresso per Città Alta

Così Papache, nel corso dell'Angelus in piazzaPietro, a Roma, lancia un nuovo accorato appello per la pace."Non desistiamo. Continuiamo a pregare per l'Ucraina e anche per la grave ...

Lutto in città: è morto Beppe Prevosti, l’anima di San Francesco IlGiunco.net

Itinerario per San Francesco: Progetto speciale dell'Orchestra Filarmonica delle Marche su quattro anni corriereadriatico.it

(Agenzia Vista) Vaticano, 29 ottobre 2023 Papa Cessate il fuoco "A Gaza si lascino spazi per garantire gli aiuti umanitari e siano liberati subito gli ostaggi. Nessuno abbandoni la possibilità di fe ...Dopo l’apprezzata e coinvolgente stagione dello scorso anno, Il teatro Villa riapre l’11 Novembre con la formula del club, un luogo dove incontrarsi davanti a un bicchiere, chiacchierando in relax pri ...