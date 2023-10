Salvini | superstrada Jonica | gestione in mano al manager indagato col cognato

All'ex ad di Anas Simonini la gestione dellaSS 106 Jonica ' Il ministro Matteoha firmato tre settimane fa un decreto che attribuisce poteri di spesa per 3 miliardi di euro in 15 anni per laSS 106 Ionica in ...

Salvini fa gestire 3 mld al manager indagato col cognato Verdini jr. Il Fatto Quotidiano

Salvini e la SS 106 Jonica: gestione al manager indagato insieme al cognato Affaritaliani.it

Il team del ministro leghista: “Simonini è stato nominato all’Anas quando il ministro era Toninelli e commissario della 106 Ionica dal presidente Draghi" ...Il ministro Matteo Salvini ha firmato tre settimane fa un decreto che attribuisce poteri di spesa per 3 miliardi di euro in 15 anni per la Superstrada SS 106 Ionica in Calabria al Commissario Straordi ...