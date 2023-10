Salvini fa infuriare anche il nipote di Oriana Fallaci | “Non in suo nome”

(Di domenica 29 ottobre 2023) È previsto per sabato prossimo a Milano il corteo in difesa dei “valori occidentali” proposto da Matteodopo il blitz di Hamas contro Israele compiuto il 7 ottobre. Ma sul leader della Lega si scatena subito la polemica. La manifestazione viene infatti pubblicizzata con lo slogan ‘Indiper difendere l’Occidente’. Ma questa decisione manda su tutte le furie ildella scrittrice, Domenico Perazzi, che invia una durissima diffida tramite i suoi avvocati.Leggi: Pensioni, alla fine la spunta. Ma ecco chi ci perdefaildi“Gentili Signori. – inizia così il comunicato dei legali del ...

La Lega di Matteorumoreggia sulle pensioni e chiede "uno sforzo in più", Forza Italia alza ... con il previsto passaggio a 'quota 104' che ha fattola Lega e che cerca di vanificare ...

La piazza di Salvini a difesa dell'Occidente fa infuriare il governo: "Non si gioca col fuoco" Il Foglio

Legge di bilancio, Forza Italia non cede e avvisa Giorgia Meloni: non reggiamo l’aumento delle tasse Corriere della Sera

Ancora tensioni nella maggioranza di governo sulla legge di Bilancio. Stop di Fazzolari (FdI): misure a tutela delle famiglie ...(Adnkronos) – A Bruxelles per confrontarsi con gli altri leader europei sulla crisi mediorientale, sulle tensioni tra Kosovo e Serbia, sul sostegno da non far mancare all’Ucraina, sul dossier migranti ...