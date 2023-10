Salernitana Vs Sampdoria | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 29 ottobre 2023) Gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia 2023/2024. Entrambe le squadre sono in grande difficoltà nei rispettivi campionati, ma vogliono regalarsi una soddisfazione nel trofeo nazionale.Vssi giocherà martedì 31 ottobre 2023 alle ore 18 presso lo stadio Arechi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I campani sono ancora alla ricerca di una vittoria in questa stagione che li vede al penultimo posto in classifica con appena tre punti. Nemmeno l’avvento di Inzaghi in panchina sembra abbia sortito effetti positivi, tanto è vero che negli ultimi due incontri sono arrivati il pareggio casalingo contro il Cagliari e la sconfitta di Genova. I granata proveranno a reagire in questo turno di Coppa Italia, raggiunto superando ai trentaduesimi la Ternana. Non ridono ...