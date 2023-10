Salernitana-Napoli | De Giovanni non ci sta | duro attacco in diretta

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 29 ottobre 2023) Lo scrittore Maurizio Deha rilasciato alcune dichiarazioni, spiegando quello che è il suo punto di vista in merito alla scelta di vietare la trasferta, allo stadio Arechi, ai tifosi delresidenti in Campania, in vista del prossimo derby campano. Le sue parole fanno discutere. Nelle scorse ore è arrivata anche la decisione ufficiale: in occasione di, la trasferta sarà vietata a tutti i residenti della Regione Campania, almeno per quanto concerne il settore ospiti. Una scelta intrapresa in seguito a quanto successo a ridosso dell’ultima trasferta degli azzurri a Verona, poco prima del fischio d’inizio della sfida contro l’Hellas. Una decisione che ha sicuramente destato molte polemiche, soprattutto da parte di chi sperava di poter accompagnare i propri beniamini in quello che si ...