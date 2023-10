Sabotaggio Rai contro Giorgia Meloni | il video-tarocco | scoppia il caso

(Di domenica 29 ottobre 2023) Telekabul si è spostata a Rainews 24. Il direttore è Paolo Petrecca, in quota centrodestra, ma la maggioranza della redazione è più rossa dell'esercito cambogiano degli khmer, dai quali ha mutuato la tattica della guerriglia selvaggia. Tranelli, sabotaggi, pugnalate alle spalle, montature di casi inesistenti, colleghi messi ingiustamente all'indice, veline false che infamano l'azienda confezionate per giornali anti-governativi che le pubblicano in modo poi che il sindacato interno della tv pubblicale possa cavalcare. Ecco cosa è successo. Siamo nell'estate scorsa. Nel corso della sua rassegna stampa serale di oltre mezz'ora, il conduttore Massimiliano Melilli (nella foto) ha fatto il seguente passaggio sullo stra governo e magistratura: «È bastato che il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, annunciasse i capisaldi della riforma perché ...

Ribelle per amore", in onda venerdì 27 ottobre alle 21.20 su3. Attraverso la sua figura il ... con sentenza del 2006, che l'aereo di Enrico Mattei cadde a causa di un. All'interno di ...

"Sabotaggio in Rai contro Meloni", Fratelli d'Italia chiede che si apra il caso in Commissione di V Gazzetta del Sud

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 28 ottobre: la rassegna stampa di Sky TG24 Sky Tg24

"Sabotaggio in Rai contro la Meloni" è il titolo di un articolo di Libero di oggi in cui si rivelerebbe un episodio dell’estate scorsa in cui un cronista ...Quasi tutti i giornali di oggi si occupano in apertura dell’espansione delle operazioni israeliane nella Striscia di Gaza, con bombardamenti molto intensi che hanno interrotto i canali di comunicazion ...