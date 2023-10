Sabalenka-Sakkari stasera in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Finals Cancun 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 29 ottobre 2023) Arynaaffronta Marianel match valido per la fase a gironi delle Wtadi. Terza partecipazione consecutiva al torneo di fine anno sia per la bielorussa che per la greca, in grado di superare la fase a gironi ma non di conquistare il titolo. Ci proveranno dunque quest’anno, provando a partire con il piede giusto.è avanti 6-3 nei precedenti e scenderà in campo con i favori del pronostico, anche perché Swiatek è in agguato e c’è bisogno di vincere per blindare il primo posto. Guai però a sottovalutare una giocatrice dall’esperienza di, che non regalerà nulla ed è pronta a vendere cara la pelle. RISULTATI E CLASSIFICHE I DUE GIRONI COPERTURA TVscenderanno in campo ...