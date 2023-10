Rybakina-Pegula stasera in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Finals Cancun 2023

(Di domenica 29 ottobre 2023) Elenaaffronta Jessicanel match valido per la fase a gironi delle Wtadi. Saranno la kazaka e la statunitense ad inaugurare il torneo di fine anno, che mette fine ad una lunga stagione e assegna l’ultimo grande titolo.ha chiuso l’annata al quarto posto ed è reduce dalla semifinale a Pechino, mentreal numero 5 ed ha recentemente vinto il torneo di Seul. Secondo i bookmakers partirà leggermente favorita la tennista kazaka, che però è sotto 2-1 nei precedenti (pur avendo vinto l’unico del). RISULTATI E CLASSIFICHE I DUE GIRONI COPERTURA TVscenderanno in campo, domenica 29 ottobre, alle ore 23:00 italiane. La ...

Elenavs. Jessica2. Aryna Sabalenka vs. Maria Sakkari Lunedì 3o ottobre 1. Iga Swiatek vs. Marketa Vondrousova 2. Coco Gauff vs. Ons Jabeur

Le prevendite non hanno riscosso troppo successo e l'organizzazione va a rilento. Ma oggi si comincia con le 8 migliori della stagione ...I risultati e le classifiche aggiornate delle Wta Finals 2023, torneo che si disputa a Cancun dal 29 ottobre al 5 novembre.