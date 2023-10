Russia | folla antisemita circonda un aereo arrivato da Tel Aviv In Daghestan è caccia all’ebreo

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 29 ottobre 2023) A Makhachkala non appena si è diffusa la notizia dell’atterraggio di unproveniente da Telunainferocita ha invaso l’aeroporto, mettendo in risalto la crescente ondata di sentimentonella regione. I manifestanti hanno bloccato le auto uscenti, lasciandole andare solo dopo aver obbligato gli occupanti a “maledire Israele puzzolente”. I passeggeri dell’sono stati bloccati a bordo, mentre altri voli sono stati dirottati. Lentezza nelle risposte delle forze di sicurezza ha aggravato la situazione. L’incidente è il culmine di una serie di proteste antisemite nel Paese. Molti manifestanti brandivano cartelli con scritte ostili come “Gli assassini di bambini non hanno posto in” e “Siamo contro i rifugiati ebrei“. Queste tensioni non sono ...