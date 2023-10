Russia | arriva aereo da Israele | rivolta in Daghestan

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 29 ottobre 2023) Esuli palestinesi inUna vera sommossa si è registrata oggi nell’aeroporto di Makhachkala, capitale della repubblica del Dagestan a maggioranza musulmana, nel sud della, all’arrivo di unproveniente da. Video pubblicati sui social, e ripresi da media russi e israeliani, mostrano decine di dimostranti anti-israeliani che fanno irruzione nello scalo, scandendo slogan contro, ed alcuni sarebbero riusciti anche adre sulla pista di atterraggio. Secondo Channel 12, citato dal The Times of Israel, l’è stato fatto atterrare in un altro aeroporto, ma anche in questo scalo c’erano dei dimostranti. Ai passeggeri è stato chiesto di rimanere all’interno dell’in attesa dell’arrivo della polizia anti-sommossa ...