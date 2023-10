(Di domenica 29 ottobre 2023) IUnion hanno superatoil, espugnando il campo del club romano e centrando la quarta vittoria in altrettante partite di campionato

Union hanno superato anche il Civitavecchia, espugnando il campo del club romano e centrando la quarta vittoria in altrettante partite di campionato

Rugby, i Cavalieri calano il poker: battuto anche il Civitavecchia Quotidiano Sportivo

Rugby, il Crc sfida i Cavalieri Prato Bignotizie.it

I Cavalieri Union hanno superato anche il Civitavecchia, espugnando il campo del club romano e centrando la quarta vittoria in altrettante partite di campionato ...Prima partita senza punti per il Crc nel campionato di Serie A. Al Moretti-Della Marta i biancorossi hanno perso con un evidente 47-24 contro i Cavalieri Prato. C’erano speranze per poter portar ...