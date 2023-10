Rugby | chi è stato il miglior giocatore della Finale dei Mondiali? Premio ad una terza linea

Leggi su oasport

(Di domenica 29 ottobre 2023) Al termine di una partita durissima, il Sudafrica ha battuto 12-11 gli All Blacks vincendo la Coppa del Mondo di2023. Secondo titolo iridato consecutivo e quarto complessivo per gli Springboks, che hanno trionfato allo Stade de France di Parigi beffando la Nuova Zelanda per un solo punto e completando un percorso incredibile nella fase a eliminazione diretta. In precedenza la selezione africana, sempre sul terreno di gioco di Saint-Denis, aveva infatti eliminato la Francia padrona di casa per 29-28 ai quarti e l’Inghilterra per 16-15 in semi. Davanti a 80.065 spettatori, i campioni in carica si sono ripetuti anche incontro i grandi rivali neozelandesi, approfittando del grave errore di Sam Cane (espulso al 28? per un placcaggio pericoloso) e resistendo nel secondo tempo al rientroformazione ...