RSA | per un letto e un posto in più

(Di domenica 29 ottobre 2023) In un’Italia che diventa anziana, aumenta la richiesta di Residenze sanitarie assistenziali. Peccato che la presenza di strutture pubbliche sia inadeguata... Così crescono le offerte dei gruppi privati. Le vediamo spuntare sempre più numerose nei centri e nelle periferie delle nostre città. Hanno nomi rassicuranti, come Anni Azzurri o Sereni Orizzonti, e svolgono un ruolo fondamentale, prendendosi cura degli anziani: sono le Rsa, Residenze sanitarie assistenziali. Un settore in forte crescita ma ancora in ritardo rispetto alle necessità di un Paese che sta invecchiando rapidamente.Il numero di anziani con più di 65 anni in Italia è destinato infatti a raddoppiare entro il 2050, passando, secondo l’Ocse, dagli attuali 14 milioni a 22 milioni. Ciò significa che un terzo degli abitanti sarà di ultra 65enni e una persona su dieci avrà più di 80 anni. Il problema è che di residenze ...