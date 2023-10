Romulo sullo scudetto | «Inter | te la giochi con la Juventus! Marotta…»

Leggi su inter-news

(Di domenica 29 ottobre 2023), ex centrocampista di Juventus e Verona, non ha alcun dubbio su chi sia la grande favoritaquest’anno. L’italo-brasiliano,venuto a Tuttosport, elegge l’ma nello stesso tempo la mette in guardia dai bianconeri di Allegri DNA –elegge l’come favoritama senza dimenticare la Juventus: «La Juve ha nel suo dna la vittoria e per questo va sempre considerata favorita. In più i bianconeri non hanno le Coppe europee e questo permetterà al mister e al suo staff di preparare al meglio ogni gara. In più c’è il fattore campo: giocare allo Stadium è sempre dura per tutti. Quello è uno stadio che ti trascina e ti dà diversi punti nell’arco di un’annata. Ecco perché, anche se magari non ha la squadra più forte come organico, resta ...