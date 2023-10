Roma | Lukaku ai compagni | 'Sono pronto e non ho paura'

(Di domenica 29 ottobre 2023) Inter-si preannuncia una gara infuocata.torna a San Siro ma pare non essere scosso dall'accoglienza che riceverà. Come...

MILANO - I tifosi nerazzurri si preparano ad "accogliere" il ritorno di Romelu. Mancano ormai poche ore alla sfida tra Inter ea San Siro e nonostante lo stop della Questura , sta iniziando la distribuzione dei fischietti ...

L'agenzia, l'assenza al matrimonio, il silenzio: Dimarco e Lukaku, gli ex amici La Gazzetta dello Sport

Lukaku: “Non ho paura. Roma tranquilla io sono pronto” ForzaRoma.info

Sono ore caldissime in vista del match di questa sera, in programma alle ore 18:00, tra Inter e Roma. I tifosi della Curva Nord ...la partita del 29 ottobre a San Siro sarebbe stata quella più delicata a livello ambientale, per via dell'annunciata contestazione del tifo interista dopo il dietrofront estivo, i flirt con Juve e Mil ...