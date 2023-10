Roma | i numeri di Lukaku in trasferta e a San Siro

Leggi su calcionews24

(Di domenica 29 ottobre 2023), il doppio trend di Romelu, sia in positivo che in negativo: quasi sempre a segno in, ma a Sanè a secco Romelusarà, nel bene e nel male, il grande protagonista della sfida delle 18 a Santra Inter e. L’attaccante dei giallorossi infatti, è protagonista di due statistiche contrapposte che questa sera potrebbero essere decisive. Come riportato da Sportface, infatti, l’attaccante belga inha una media di 8 gol su 9 partite in questo avvio di stagione. A bilanciare però questi, l’altro dato che lo vede a secco di reti a Sanin 10 degli ultimi 13 precedenti.