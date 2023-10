Roma | ecco il Congresso Società Italiana Ortopedia e Traumatologia

(Di domenica 29 ottobre 2023) Dalla chirurgia robotica, al ruolo delle nuove tecniche di ortobiologia, alla chirurgia ortopedica dell’anziano:il 106°Nazionale delladi, SIOT. Location d’eccezione il bellissimo Centro Congressi Rome Cavalieri Waldorf Astoria (nella foto), Via Alberto Cadlolo, 101. Ebbene sì, dal 9 all’11 novembre 2023 si terrà ail 106°Nazionale. Numerose le tematiche all’ordine del giorno. Temi di particolare attualità e interesse che saranno discussi in compagnia di illustri ospiti. Sono previsti ainterventi riguardanti le seguenti sezioni. Ladel polso: criticità e opzioni di trattamento; Aggiornamenti su...

Centoquarantaquattro minuti di purissimi spoiler. Si è chiusa così, ieri, la Festa del cinema di: con la madre di tutte le anticipazioni tv (almeno per i fan della serie, che sono tantissimi) ossia l'anteprima di Mare fuori 4 . Nella sezione autonoma di Alice nella Città, la kermesse ha ...

Nuova Ztl fascia verde a Roma, ecco come funziona il dispositivo «move-in» Corriere Roma

Giambruno sulla Porsche in giro per Roma, ecco cosa faceva mentre Giorgia Meloni annunciava la fine della loro ilgazzettino.it

Questa sera la sfida targata Inter-Roma, in programma alle 18.00, sarà più infuocata che mai. La Questura ha vietato l'utilizzo dei fischietti acquistati dalla Curva, per contestare Romelu Lukaku. Ma ...Il centrocampista armeno Henrikh Mkhitaryan è stato fin qui uno dei calciatori dell’Inter più utilizzati da Simone Inzaghi. Ecco qualche curiosità in più su di lui, tra campo e non solo ...