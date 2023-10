Roma | cane precipita su una donna incinta I residenti | “Una scena terribile”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 29 ottobre 2023), paura in via Frattina. Undal terzo piano di un appartamento nell’incredulità dei: cade su una, spavento e incredulità in via Frattina 59. Uncade improvvisamente dal terzo piano dell’appartamento: l’animale finisce inavvertitamente su unache viene immediatamente soccorsa e portata al Policlinico Umberto I. Il feto non è in pericolo e laha riscontrato qualche ferita alla testa. Nulla che non possa essere curato in pochi giorni di convalescenza. Dopo, naturalmente, attente analisi di laboratorio per escludere ulteriori ripercussioni e traumi successivi. Il, invece, di taglia grande, sembrerebbe essere ...