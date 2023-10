Robinho al Milan | il colpo last minute di Galliani

Leggi su dailymilan

(Di domenica 29 ottobre 2023) Erano i giorni del condor, meglio dire le ore conclusive del mercato, quandoda consumato dirigente sportivo siglava acquisti stellari. Uno di questi è senza dubbio, asso brasiliano che per anni ha calamitato il mondo con le sue giocate. Era il 31 agosto 2010, l’estate si avviava verso la conclusione mentre nella stanza dei bottoni rossoneri si stava concretizzando la grande manovra di mercato.viene acquistato dal Manchester City per 18 milioni di euro. Solo due anni prima gli inglesi, per rilevarlo dal Real Madrid, avevano speso ben 42 milioni., con geniale maestria, lo acquista per meno della metà appena tre giorni dopo aver messo a segno un altro capolavoro: Ibrahimovic in rossonero. Proprio su loro due ilgetta le basi per lo scudetto che, pochi mesi più ...