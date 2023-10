Robbie Williams e la verità sull’abbandono dei Take That | “Loro mi cacciarono e paghai anche”

(Di domenica 29 ottobre 2023) Sono passati diciotto anni dallo scioglimento della boyband più amata dalle ragazzine dell’epoca: nel 1995 iannunciarono l’abbandono della band da parte di, gettando nel panico milioni di fan in tutto il mondo. A distanza di tempo e dopo una fruttuosa reunion nel 2010, è stato lo stesso cantante, nel corso di un’intervista alla radio britannica BBC 4, a rivelare un particolare inedito: furono gli stessi compagni, tramite Jason Orange che si fece ambasciatore, a chiedergli di lasciare il gruppo a causa dei suoi numerosi problemi con alcol e droghe (mai nascosti da). Giàaveva espresso il suo desiderio di andarsene daidopo il tour di Nobody Else del 1995, ma la sua decisione ...

I Take That sono una famosa boy band britannica composta da cinque membri: Gary Barlow , Howard Donald , Mark Owen , Jason Orange e. Ecco alcune informazioni sulla loro vita privata. Take That, mogli e figli: vita privata di Gary, Howard, Mark e Jason Gary Barlow è sposato con la ballerina Dawn Andrews dal 2000. ...

Take That ospiti di Domenica In. Colpaccio di Mara Venier che oggi, domenica 29 ottobre porta nello studio di Rai1 la boy band che ha infiammato i palcoscenici di tutto il mondo negli anni ...Take That ospiti di Domenica In. Colpaccio di Mara Venier che oggi, domenica 29 ottobre porta nello studio di Rai1 la boy band che ...