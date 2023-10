Rivelati file segreti dell’Fbi su Diego Armando Maradona

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 29 ottobre 2023) A quasi tre anni dalla sua morte, il campionecontinua a fare notizia. Sono statidocumenti precedentemente riservati, l’agenzia investigativa degli Stati Uniti. Uno deiconteneva informazioni relative al Pibe de Oro. In passato,era stato attenzionato da partea causa di accuse di doping emerse alla fine del 1996.squalificato da Usa 1994 per doping In quello scenario, l’FBI fu invitato a verificare se il laboratorio di Boston, che aveva effettuato i test antidoping didurante i Mondiali del 1994 negli Stati Uniti, possedesse ancora il campione di urina del calciatore argentino.era risultato positivo ...