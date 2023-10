Ritorno di Basciano a Verissimo | “Non voglio più tornare con Sophie! Ecco perché”

Leggi su biccy

(Di domenica 29 ottobre 2023) Dopo ildi Sophie Codegoni, oggi aè tornato anche Alessandro. Il dj ha continuato a negare il presunto tradimento, ma ha poi aggiunto che adesso nemmeno lui vuole riprovarci con la sua ex. Il motivo? Alessandro dice di aver visto una Sophie diversa in queste settimane. Ildida Silvia Toffanin: “Noncon Sophie Codegoni”. “Ho visto l’ultima intervista e mi ha schermato. Ho pensato che certe cose sono state eccessive. Lei era fredda e risoluta e anche decisa e convinta di ciò che sta facendo. Si è dimenticata molti tasselli. Chi le sta vicino doveva consigliarla diversamente, magari di non essere così impulsiva. Come mai nessuno le ha consigliato di non essere così fredda e sparata? A chi deve dimostrare ...