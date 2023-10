Rissa tra ragazzi con sparatoria all’alba nel napoletano

Leggi su 361magazine

(Di domenica 29 ottobre 2023) Laè avvenuta alle 5 del mattino di oggi, domenica 29 ottobre, davanti al McDonald’s di Sant’Anastasia, nell’hinterland di Napoli, in via Palmentola Unatraè finita nel sangue, oggi, domenica 29 ottobre,. la violenza si è consumata davanti al McDonald’s di Sant’Anastasia, nel. Due, uno di 24 anni e l’altro di 22 sono stati trasportati in ospedale. Il 24enne si trova al Santobono ed a breve trasferito all’ospedale del Mare in gravi condizioni, forse è stato raggiunto da proiettili, mentre il 22enne, pestato con una mazza, è ricoverato nel pronto soccorso della clinica villa dei Fiori di Acerra: non è in pericolo di vita. Leggi anche–> É morto Matthew Perry, l’attore di Friends aveva 54 anni Sono in corso le indagini dei carabinieri ...